Чемпионат РФ по футболу возобновится в июне
15 мая 2020 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, говорится в сообщении Российского футбольного союза (РФС). Места проведения матчей пока неизвестны. Игры, по словам президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина, пройдут без зрителей, пишут «Ведомости».
Прядкин отметил, что сезон завершат в «сжатые, но разумные сроки». Кроме того, 21 июня возобновят розыгрыш Олимп-кубка России, рассказали в РФС.
17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции розыгрыш Российской премьер-лиги и Молодежного первенства приостановили до 10 апреля. Позднее перерыв продлили до 31 мая.
В РФ выявлено более 262 тысяч случаев коронавируса, 58 тысяч человек выздоровели, 2418 - скончались.
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