Армения второй день подряд бьет собственные рекорды по новым больным коронавирусом
16 мая 2020 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Армении выявлено 239 новых больных коронавирусом.Об этом 16 мая сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Это абсолютный рекорд за все время тестирования на вирус в стране. О предыдущем рекорде – 184 случаев, было объявлено 15 мая.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 4283, из которых активных кейсов - 2415. Еще 129 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1781.
Трое пациентов умерло. Умершим было 46, 60 и 71 год, они имели сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 55 - от коронавируса, еще 22 - от других заболеваний. Проведено 39005 тестов.
Страна, при этом, ослабляет ограничения по карантину – с 18 апреля начнет работу транспорт, большинство предприятий вернулось на работу. С 25 апреля ношение масок во всех закрытых пространствах станет обязательным.
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