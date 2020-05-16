Армения второй день подряд бьет собственные рекорды по новым больным коронавирусом

PanARMENIAN.Net - За сутки в Армении выявлено 239 новых больных коронавирусом.Об этом 16 мая сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Это абсолютный рекорд за все время тестирования на вирус в стране. О предыдущем рекорде – 184 случаев, было объявлено 15 мая.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 4283, из которых активных кейсов - 2415. Еще 129 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1781.

Трое пациентов умерло. Умершим было 46, 60 и 71 год, они имели сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 55 - от коронавируса, еще 22 - от других заболеваний. Проведено 39005 тестов.

Страна, при этом, ослабляет ограничения по карантину – с 18 апреля начнет работу транспорт, большинство предприятий вернулось на работу. С 25 апреля ношение масок во всех закрытых пространствах станет обязательным.