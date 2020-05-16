USAID увеличит объем помощи Армении на $11.5 млн
16 мая 2020 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Агентство США по международному развитию (USAID) и аппарат премьер-министра Армении подписали изменения в Соглашении о сотрудничестве по расширению вовлеченности, эффективности и отчетности управления, согласно которому размер предоставляемого в рамках этого документа содействия увеличен на $11.5 млн.
Таким образом, общий объем содействия достиг $51.4 млн.
Соглашение нацелено на содействие масштабным реформам демократического управления, которые проводятся посредством стимулирования нацеленных на прозрачность и подотчетность инициатив, местного самоуправления и децентрализации, а также инклюзивных избирательных и политических процессов и верховенства права.
Содействие USAID также направляется на программы гражданского общества и медиа, которые повышают уровень гражданской активности и информированности, а также стимулируют доступность разнообразных и объективных источников информации с упором на медиаграмотность.
Также между USAID и министерством экономики Армении подписано изменение в Соглашение о содействии для более конкурентоспособному и диверсифицированному частному сектору, согласно чему содействие, предоставляемое в рамках этого документа, увеличено на $7.5 млн. Благодаря этому изменению, размер содействия, предоставляемого по подписанному в 2010 году данному соглашению, достиг $91.8 млн.
В рамках соглашения Армении оказывается содействие в вопросе достижения более всеобъемлющего экономического роста, благодаря чему формируется эффективная занятость и стимулируются равные возможности.
Содействие США способствует инновациям, совершенствованию труда, формированию более благоприятной бизнес-среды и нацелено на отрасли экономики, имеющие стратегическое значение: сельское хозяйство, туризм, энергетика, водные ресурсы.
Самое значимое
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