USAID увеличит объем помощи Армении на $11.5 млн

PanARMENIAN.Net - Агентство США по международному развитию (USAID) и аппарат премьер-министра Армении подписали изменения в Соглашении о сотрудничестве по расширению вовлеченности, эффективности и отчетности управления, согласно которому размер предоставляемого в рамках этого документа содействия увеличен на $11.5 млн.

Таким образом, общий объем содействия достиг $51.4 млн.

Соглашение нацелено на содействие масштабным реформам демократического управления, которые проводятся посредством стимулирования нацеленных на прозрачность и подотчетность инициатив, местного самоуправления и децентрализации, а также инклюзивных избирательных и политических процессов и верховенства права.

Содействие USAID также направляется на программы гражданского общества и медиа, которые повышают уровень гражданской активности и информированности, а также стимулируют доступность разнообразных и объективных источников информации с упором на медиаграмотность.

Также между USAID и министерством экономики Армении подписано изменение в Соглашение о содействии для более конкурентоспособному и диверсифицированному частному сектору, согласно чему содействие, предоставляемое в рамках этого документа, увеличено на $7.5 млн. Благодаря этому изменению, размер содействия, предоставляемого по подписанному в 2010 году данному соглашению, достиг $91.8 млн.

В рамках соглашения Армении оказывается содействие в вопросе достижения более всеобъемлющего экономического роста, благодаря чему формируется эффективная занятость и стимулируются равные возможности.

Содействие США способствует инновациям, совершенствованию труда, формированию более благоприятной бизнес-среды и нацелено на отрасли экономики, имеющие стратегическое значение: сельское хозяйство, туризм, энергетика, водные ресурсы.