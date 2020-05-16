В Арцахе выявлены новые случаи коронавируса

В Арцахе выявлены новые случаи коронавируса
16 мая 2020 - 14:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что получены результаты 27 из 57 тестов, отправленных в Ереван для проведения исследования. У четырех пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция. Это члены семьи подтвержденного носителя вируса из Шаумяна, они находились в самоизоляции. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего в Арцахе выявлено 24 случая заражения коронавирусом, самоизолировались 72 гражданина. Проведено 554 тестирования.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 16 мая в стране выявлено 4283 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2415. Выздоровели 1781 человека, скончались - 55.

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