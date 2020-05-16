Европарламент одобрил помощь Украине, Грузии и Молдавии из-за коронавируса

Европарламент одобрил помощь Украине, Грузии и Молдавии из-за коронавируса
16 мая 2020 - 13:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить в рамках политики соседства и расширения экстренную макрофинансовую помощь 10 странам для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Общий объем кредитного пакета составит 3 млрд евро. Программу помощи должен утвердить Совет ЕС.

Самый большой кредит предусмотрен для Украины - 1.2 млрд евро. На втором месте Тунис - 600 млн евро. Кроме того, помощь от Евросоюза получат страны, входящие в программу ЕС «Восточное партнерство», в частности, Грузия (150 млн евро) и Молдавия (100 млн евро), а также страны Западных Балкан, за исключением Сербии, пишет Deutsche Welle.

О макрофинансовой помощи из-за распространения коронавируса просила Брюссель и Белоруссия, но решения об этом пока нет.

Макрофинансовая помощь - это кредиты на благоприятных условиях, выделяемые ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса. Максимальный срок погашения займов - 15 лет. В ЕС необходимость предоставления такой помощи объясняют тем, что из-за пандемии международная торговля сократилась, а капитал начал избегать развивающихся рынков. Это создало резкую нагрузку на платежный баланс многих стран.

Так как предоставление макрофинансовой помощи является антикризисной мерой, то эта программа будет действовать один год, а не 2,5 года, как обычно. Первый транш ЕС будет готов выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей. «Второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме», - говорится в законодательном предложении о программе экстренной макрофинансовой помощи.

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