Ryanair с 1 июля возобновит рейсы в Грузию

PanARMENIAN.Net - Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40% рейсов. Об этом сообщает издание The Guardian.

В том числе в расписание полетов Ryanair на 1 июля уже включены Тбилиси-Кельн и Тбилиси-Милан, пишет «Новости-Грузия».

Авиакомпания отменила большинство полетов в середине марта из-за пандемии коронавируса.

С 1 июля Ryanair планирует выполнять около 1000 полетов в день, при этом для пассажиров будет действовать ряд новых правил.

В частности, сотрудники авиакомпании и пассажиры должны будут находиться на борту в масках и соблюдать социальную дистанцию, они также будут проходить термоскрининг. Ryanair также сообщает, что установила во всех своих самолетах специальные фильтры для воздуха и будет ежедневно проводить дезинфекцию самолетов.

Компания подчеркивает, что возобновление полетов по конкретным направлениям зависит от снятия ограничений отдельными государствами и работы принимающих аэропортов в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Ранее стало известно, что Ryanair планирует полеты в Армению с июля. Армения также ведет переговоры с бюджетной авиакомпанией Wizz Аir о возможности возобновления полетов с июня.