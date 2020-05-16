Пашинян: Карабахский конфликт нельзя решить по чьей-то прихоти, Арцах должен участвовать в переговорах
16 мая 2020 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Участие избранных представителей Арцаха в переговорном процессе по карабахскому урегулированию очень важно. Об этом заявил 16 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы не можем принимать решения за избранных представителей Арцаха», - отметил он.
Что касается возможного размещения миротворческих сил, то, по словам Пашиняна, эта идея всегда присутствовала в прежних документах и публичных заявлениях.
«Я сказал, что если будет такое решение, которое я посчитаю, что, возможно, не стоит отклонять, я возьму этот вариант и приду поговорить в первую очередь с Советами безопасности Армении и Арцаха, и, во-вторых, с советниками, с народом», - отметил премьер.
Он добавил, что заключил с народом такое соглашение еще в 2018 году.
«Может ли правительство Армении или премьер-министр пойти на такое решение вопроса Арцаха, которое не в интересах Армении? Этот вопрос вы задаете не мне, этот вопрос вы задаете себе. А вы можете согласиться с решением вопроса Арцаха, которое неблагоприятно для Армении, поскольку вокруг переговорного стола, в отличие от ряда прошлых случаев, сегодня сидит лицо, представляющее народ Армении. Разве вопрос Карабаха может быть решен по прихоти одного человека?» - отметил премьер.
«Кто этот человек, я хочу знать», - сказал Пашинян.
По его словам, вокруг стола переговоров сидят самые разные люди, могут озвучиваться самые разные варианты – от самого приемлемого до самого неприемлемого. Как заявил премьер, представители Армении не могут «закрыть уши или оставить и сбежать с переговоров».
Пашинян неоднократно заявлял, что Арцах должен стать участником переговоров, и урегулирование карабахского конфликта должно быть приемлемым для Армении, Арцаха и Азербайджана.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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