ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз
16 мая 2020 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 10 по 16 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают владеть оперативно-тактической обстановкой и уверенно несут боевое дежурство.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны
США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
Музей двух героев ВОВ в Азербайджане превратили в чайхану
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз, применили огнемет
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении появился первый очаг коронавируса в доме престарелых Заразились 40 пожилых
Авиакомпания Red Wings получит невостребованные самолеты Sukhoi Superjet 100 Red Wings может получить до 60 таких лайнеров
В РФ за сутки выявлено менее 10,000 новых случаев коронавируса Общее число инфицированных превысило 272,000
Пашинян: Карабахский конфликт нельзя решить по чьей-то прихоти, Арцах должен участвовать в переговорах Что касается возможного размещения миротворческих сил, то, по словам Пашиняна, эта идея всегда присутствовала в прежних документах