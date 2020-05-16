ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 120 раз
16 мая 2020 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 10 по 16 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 120 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают владеть оперативно-тактической обстановкой и уверенно несут боевое дежурство.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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