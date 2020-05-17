В Армении зарегистрировано 5 новых смертей от COVID-19: Это самая высокая суточная смертность

PanARMENIAN.Net -

По данным на утро 17 мая, в Армении зарегистрировано 5 смертей от коронавируса. Это наиболее высокий показатель с момента проникновения вируса в страну. Еще 2 пациента скончались по иным причинам.

Таким образом, количество умерших достигло 60-и, умерших по иным причинам – 24.

За сутки выявлено 189 больных вирусом, 134 человека выздоровело, ответы 1036 тестов были отрицательными.

Зарегистрировано 4472 случаев, 1925 пациентов выздоровело, активных кейсов - 2463

16 мая было объявлено о рекордном количестве новых случаев за сутки – 239. В тот же день стало известно о заражении 40 стариков в одном из интернатов страны.