Прибывающих рейсами из Москвы и Минска в Ереван сопроводят к местам самоизоляции

PanARMENIAN.Net - Пассажиров авиарейсов Москва-Ереван (17 мая) и Минск-Ереван (18 мая) не нужно встречать в аэропорту «Звартноц». Как сообщает Комитет гражданской авиации Армении, все прибывшие будут отправлены к местам самоизоляции.

«По рекомендации коменданта РА сотрудники Комитета по туризму сопроводят их к местам самоизоляции. Призываем родственников пассажиров воздерживаться от прибытия в аэропорт», - говорится в сообщении комитета.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 17 мая в стране выявлено 4472 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 2463. Выздоровели 1925 человек, скончались - 60.