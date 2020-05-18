В Армении выявили 351 новый случай Covid-19: Это абсолютный рекорд для страны
18 мая 2020 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 18 мая, по состоянию на 11:00, выявлен 351 новый случай заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны, прошлый рекорд был зафиксирован 16 мая - 239 случаев. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 4823, из которых активных кейсов - 2718. Еще 94 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 2019.
От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 1. Всего летальных исходов 61 - от коронавируса, еще 25 - от других заболеваний.
За все время проведено около 42 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 13 июня. Однако с 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, ношение масок в котором обязательно. С 25 мая откроются детсады, все кафе и рестораны, спортзалы и торговые центры.
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