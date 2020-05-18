В Армении выявили 351 новый случай Covid-19: Это абсолютный рекорд для страны

PanARMENIAN.Net - В Армении 18 мая, по состоянию на 11:00, выявлен 351 новый случай заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны, прошлый рекорд был зафиксирован 16 мая - 239 случаев. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 4823, из которых активных кейсов - 2718. Еще 94 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 2019.

От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 1. Всего летальных исходов 61 - от коронавируса, еще 25 - от других заболеваний.

За все время проведено около 42 тысяч тестов.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 13 июня. Однако с 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, ношение масок в котором обязательно. С 25 мая откроются детсады, все кафе и рестораны, спортзалы и торговые центры.