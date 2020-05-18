В Грузинском Марнеули сняли карантин: Число случаев Covid-19 в стране превысило 700
18 мая 2020 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 701.
Число выздоровевших пациентов выросло на 7 и достигло 432. Активных пациентов - 257, еще 12 человек скончались. В карантине находятся 3787 человек, под наблюдением – 337.
С 18 мая в Марнеули упразднена карантинная зона. Соответственно, жители муниципалитета могут без ограничений пользоваться возможностью перемещаться так же, как и в тех регионах, где ограничения не действуют, пишет Anspy.ge.
Марнеули был объявлен строгой карантинной зоной 23 марта. Режим ЧП в Грузии действует до 22 мая, власти страны решили не продлевать его.
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