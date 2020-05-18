Во Франции хотят возобновить работу турсектора в июне
18 мая 2020 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный секретарь Франции по туризму Жан-Батист Лемуан призвал вновь открыть как можно больше туристических достопримечательностей до конца июня. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal Dimanche. Госсекретарь надеется, что к 21 июня максимальное количество знаковых для туристов мест снова смогут принимать гостей.
25 мая, по словам Лемуана, будет определен график возобновления работы туристического сектора. Уже в с 16 мая во Франции открылись некоторые пляжи и туристические маршруты, пишет Deutsche Welle.
Правительство предложило гражданам провести свои отпуска в июле и августе во Франции. И уже со 2 июня в департаментах, где вирус распространен в меньшей степени возобновляется работа кафе и ресторанов.
Во Франции число зараженных достигло 180 тысяч, из них более 28 тысяч человек скончались, выздоровели около 62 тысяч.
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