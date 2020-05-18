В РФ третий день подряд за сутки выявлено менее 10,000 новых случаев Covid-19

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявили 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 290,678. Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны, у 40.1% инфицированных заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено только после тестирования.

Темпы прироста новых заболевших замедлились – третий день подряд в стране фиксируют менее 10,000 новых пациентов. За последние сутки выздоровели 2836 человек. За все время - 70 209, пишут «Ведомости».

Продолжают лечение 217,747 человек. Умер за сутки 91 пациент. Общее количество летальных исходов за все время пандемии - 2722.

Лидерами по числу заболевших являются Москва (146,062), Московская область (28,290) и Санкт-Петербург (10,887).

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 4.7 млн заболевших коронавирусом. Почти 316,000 человек умерли, выздоровели более 1.7 млн.