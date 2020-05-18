Более 120 стран призвали к независимому расследованию происхождения Covid-19

PanARMENIAN.Net - Евросоюз и Австралия призывают к тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса.

Уже 122 страны, включая Россию, Южную Африку, Великобританию, Индонезию, Японию, Южную Корею, Турцию, поддержали это предложение накануне открывающейся 18 мая Всемирной ассамблеи здравоохранения, пишет Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят «помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья». В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: «Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай - один из них».

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом, в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.

Всего в мире заразились коронавирусом более 4.7 млн человек, умерли от болезни более 315,000, выздоровели более 1.7 млн человек.

Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года.