Министр: В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3%
18 мая 2020 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3%. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
За последние сутки в Армении от последствий коронавируса умер один пациент, общее число летальных исходов - 61.
Министр сообщил, что зафиксировано более 100 тяжелых и крайне тяжелых случаев.
В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 18 мая в стране выявлено 4823 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 2718. Выздоровели 2019 человек, скончались - 61.
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