Министр: В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3%

PanARMENIAN.Net - В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3%. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

За последние сутки в Армении от последствий коронавируса умер один пациент, общее число летальных исходов - 61.

Министр сообщил, что зафиксировано более 100 тяжелых и крайне тяжелых случаев.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 18 мая в стране выявлено 4823 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 2718. Выздоровели 2019 человек, скончались - 61.