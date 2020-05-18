Союз работодателей Армении обеспокоен событиями вокруг компании Ucom и ее руководства

PanARMENIAN.Net - Республиканский Союз работодателей Армении выразил обеспокоенность событиями, происходящими вокруг оператора связи Ucom и ее руководства.

«Республиканский Союз работодателей Армении, верный своей миссии - «Способствовать непрерывному совершенствованию бизнес-среды, защищать интересы бизнес-сообщества и работодателей, с целью достижения экономического роста и благосостояния» - выражает обеспокоенность по поводу риска определенного уклонения от выполнения требований Конституции РА в рамках антикоррупционных функций. А именно, государственная власть в РА осуществляется на основе принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также посредством сдержек и противовесов, соблюдение которых должно постоянно сопровождать любые действия», - говорится в заявлении.

В заявлении говориться, что в экономике РА пока нет большого количества примеров успешного предпринимательства, и важно, чтобы биографии учредителей предприятий не ассоциировались с репутацией и деятельностью предприятия, дабы не навредить большому количеству бенефициаров.

«Компания Ucom пользуется широким признанием и известностью как высокоэффективная организация, и в этом смысле следует позаботиться, чтобы ее ежедневная предпринимательская деятельность и рейтинг не пострадали», - говорится в заявлении.

28 апреля председатель совета управляющих компании Ucom Гурген Хачатрян заявил о том, что на уровне высокопоставленных государственных деятелей ему было предъявлено требование об отчуждении Ucom. За заявлением последовало уголовное преследование Гургена Хачатряна, а также были предприняты предумышленные попытки нанести ущерб компании, например, действия неизвестных лиц с целью вывести из строя сеть сотовой связи компании Ucom 13 мая.