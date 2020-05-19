Мхитарян: В Италии чувствую себя как дома, буду рад остаться здесь
19 мая 2020 - 10:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян, на правах аренды выступающий в итальянской «Роме», заявил, что в Италии он чувствует себя как дома. Об этом Мхитарян сообщил в интервью в программе A Day With…, которую спонсирует посольство Италии в Армении.
«Я чувствую себя очень хорошо в Италии. Здесь я чувствую себя как дома. Я буду рад остаться здесь, и уже могу без проблем общаться с итальянцами и давать интервью на итальянском языке», - отметил футболист.
«С первого же дня, как я приехал в Рим, я чувствовал себя хорошо и в городе, и в команде. Конечно, было бы неплохо остаться здесь. Главная цель - выйти в Лигу чемпионов и завоевать титулы. Серия А имеет свои особенности, многие недооценивают ее, но она действительно завораживает. Возможно, она не так сильна, как 20 лет назад, но я счастлив видеть, что конкуренция продолжает расти», - заявил Мхитарян.
По его словам, играть в Италии - это «что-то невероятное».
«Я счастлив играть в Италии. Я слышал, что фанаты здесь сумасшедшие в хорошем смысле. Но я не думал, что это действительно так. Я очень рад, что играю в «Роме» и у нас есть такие болельщики», - добавил игрок.
Ранее стало известно, что «Арсенал» согласился снизить запрашиваемую цену за полузащитника с 25.2 млн евро (около 22 млн фунтов) до примерно 10 млн евро (8.7 млн фунтов).
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