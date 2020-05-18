В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у почти 1000 человек

В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у почти 1000 человек
18 мая 2020 - 18:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 922, до 30,572. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба минздрава республики.

Скончались еще шесть пациентов, всего умерших 171, пишет РИА Новости.

«Зарегистрированы 30,572 человека с положительным тестом на Covid-19. Всего проведено 364,319 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 10,130 пациентов с коронавирусом.

Максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко последовательно выступал против жестких карантинных мер и остановки работы предприятий для борьбы с коронавирусной инфекцией. 12 мая Лукашенко отмечал, что отсутствие самоизоляции и работа более эффективны в борьбе с болезнью, чем жесткие ограничения.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Союз работодателей Армении обеспокоен событиями вокруг компании Ucom и ее руководства В заявлении говориться, что в экономике РА пока нет большого количества примеров успешного предпринимательства
Министр: В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3% Министр сообщил, что зафиксировано более 100 тяжелых и крайне тяжелых случаев
Во Франции хотят возобновить работу турсектора в июне Правительство Франции разрабатывает план скорейшего возобновления работы туристического сектора и поддержки индустрии
В Грузинском Марнеули сняли карантин: Число случаев Covid-19 в стране превысило 700 Число выздоровевших пациентов выросло на 7 и достигло 432