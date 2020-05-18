В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у почти 1000 человек

PanARMENIAN.Net - Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 922, до 30,572. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба минздрава республики.

Скончались еще шесть пациентов, всего умерших 171, пишет РИА Новости.

«Зарегистрированы 30,572 человека с положительным тестом на Covid-19. Всего проведено 364,319 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 10,130 пациентов с коронавирусом.

Максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко последовательно выступал против жестких карантинных мер и остановки работы предприятий для борьбы с коронавирусной инфекцией. 12 мая Лукашенко отмечал, что отсутствие самоизоляции и работа более эффективны в борьбе с болезнью, чем жесткие ограничения.