Китайский лидер отвергает обвинения в сокрытии информации о коронавирусе

PanARMENIAN.Net - Председатель КНР Си Цзиньпин отверг обвинения в непрозрачности и сокрытии информации на первом этапе пандемии коронавируса. Китай продемонстрировал открытость и прозрачность, международное сообщество было проинформировано так рано, как только было возможно, заявил он 18 мая на 73-ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пишет Deutsche Welle.

В сессии ассамблеи, высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимают участие 194 страны, она проходит по видеосвязи.

Таким образом Си Цзиньпин отреагировал на критику США. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. По словам председателя КНР, его страна вовремя поделилась с другими странами информацией о возбудителе вируса.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике практику отдельных решений ряда стран в борьбе с коронавирусом. «Разные страны следовали разным, часто взаимоисключающим стратегиям, и мы сегодня платим за это высокую цену», - заявил он.

Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года.

Всего в мире заразились коронавирусом более 4.7 млн человек, умерли от болезни более 315,000, выздоровели более 1.7 млн человек.