Китайский лидер отвергает обвинения в сокрытии информации о коронавирусе
18 мая 2020 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель КНР Си Цзиньпин отверг обвинения в непрозрачности и сокрытии информации на первом этапе пандемии коронавируса. Китай продемонстрировал открытость и прозрачность, международное сообщество было проинформировано так рано, как только было возможно, заявил он 18 мая на 73-ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пишет Deutsche Welle.
В сессии ассамблеи, высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимают участие 194 страны, она проходит по видеосвязи.
Таким образом Си Цзиньпин отреагировал на критику США. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. По словам председателя КНР, его страна вовремя поделилась с другими странами информацией о возбудителе вируса.
Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике практику отдельных решений ряда стран в борьбе с коронавирусом. «Разные страны следовали разным, часто взаимоисключающим стратегиям, и мы сегодня платим за это высокую цену», - заявил он.
Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года.
Всего в мире заразились коронавирусом более 4.7 млн человек, умерли от болезни более 315,000, выздоровели более 1.7 млн человек.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Союз работодателей Армении обеспокоен событиями вокруг компании Ucom и ее руководства В заявлении говориться, что в экономике РА пока нет большого количества примеров успешного предпринимательства
Министр: В Армении смертность от коронавируса составляет 1.3% Министр сообщил, что зафиксировано более 100 тяжелых и крайне тяжелых случаев
Во Франции хотят возобновить работу турсектора в июне Правительство Франции разрабатывает план скорейшего возобновления работы туристического сектора и поддержки индустрии
В Грузинском Марнеули сняли карантин: Число случаев Covid-19 в стране превысило 700 Число выздоровевших пациентов выросло на 7 и достигло 432