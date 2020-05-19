В Армении число случаев коронавируса превысило 5000
19 мая 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 19 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 5041, из которых активных кейсов - 2788. Еще 145 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 2164.
От последствий вируса за сутки умерли 3 пациента. Всего летальных исходов 64 - от коронавируса, еще 25 - от других заболеваний.
За все время проведено более 43 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 13 июня. Однако с 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, ношение масок в котором обязательно. С 25 мая откроются детсады, все кафе и рестораны, спортзалы и торговые центры.
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