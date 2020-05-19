Компания Афеяна сообщила об успехе в работе над вакциной против Covid-19

PanARMENIAN.Net - Компания Moderna Inc, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, заявила, что ее экспериментальная вакцина против Covid-19 выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний.

Предварительные результаты исследования, проведенного Национальными институтами здоровья, показали, что уровни содержания антител были при этом сходны с теми, что присутствовали в образцах крови людей, выздоровевших от Covid-19, пишет «Голос Америки».

Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.

Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом.

Компания Moderna лидирует в глобальных усилиях по разработке вакцины от нового коронавируса. Ранее Минздрав США дал ей «зеленый свет» в создании препарата. Новая стадия исследований должна начаться в июле.

Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».