Компания Афеяна сообщила об успехе в работе над вакциной против Covid-19
19 мая 2020 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Moderna Inc, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, заявила, что ее экспериментальная вакцина против Covid-19 выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний.
Предварительные результаты исследования, проведенного Национальными институтами здоровья, показали, что уровни содержания антител были при этом сходны с теми, что присутствовали в образцах крови людей, выздоровевших от Covid-19, пишет «Голос Америки».
Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.
Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом.
Компания Moderna лидирует в глобальных усилиях по разработке вакцины от нового коронавируса. Ранее Минздрав США дал ей «зеленый свет» в создании препарата. Новая стадия исследований должна начаться в июле.
Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.
Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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