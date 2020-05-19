Баку не пускает азербайджанцев домой из Дагестана: Путину пришлось звонить Алиеву
19 мая 2020 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось скопление в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана, пытающихся вернуться на родину. В ходе разговора, состоявшегося, по инициативе Путина, была достигнута договоренность о том, что профильным ведомствам обеих стран будут даны поручения «оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», пишет РБК.
В начале апреля власти Азербайджана закрыли границы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. В начале мая около тысячи граждан Азербайджана, находящихся в Дагестане, обратились к Путину с просьбой помочь им вернуться домой. В середине мая на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения и питания с целью оказания помощи гражданам Азербайджана, которые не могут выехать в свою страну.
В ходе состоявшегося 18 мая совещания Путина с руководством и представителями общественности Дагестана поднимался и вопрос о возвращении на родину граждан Азербайджана. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала скопление азербайджанцев дополнительным риском в условиях пандемии.
«Особенность эпидситуации в республике - это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы. Это очень важно, эти люди цкапливаются, это люди, которые должны бы вернуться на родину, но пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска», - сказала она.
Согласно официальным данным, в Дагестане выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю республика занимает пятое место среди регионов России, уступая только Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. Из заболевших 29 человек умерли.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Премьер Армении: Могут быть сотни смертей, если не сломаем темп распространения коронавируса В реанимациях не хватит места
Пашинян предложил единый тариф на газ для ЕАЭС: Путин отказался Путин считает недостаточным уровень интеграции ЕАЭС для единых газовых тарифов
Афеян: Moderna сможет производить 1 млрд доз вакцины в год Если вакцина окажется успешной
Минздрав РА: Бессимптомных пациентов с коронавирусом будут отправлять домой Министр обратился к сотрудникам системы первичного сохранения здоровья