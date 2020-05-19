Баку не пускает азербайджанцев домой из Дагестана: Путину пришлось звонить Алиеву

Баку не пускает азербайджанцев домой из Дагестана: Путину пришлось звонить Алиеву
19 мая 2020 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось скопление в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана, пытающихся вернуться на родину. В ходе разговора, состоявшегося, по инициативе Путина, была достигнута договоренность о том, что профильным ведомствам обеих стран будут даны поручения «оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», пишет РБК.

В начале апреля власти Азербайджана закрыли границы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. В начале мая около тысячи граждан Азербайджана, находящихся в Дагестане, обратились к Путину с просьбой помочь им вернуться домой. В середине мая на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения и питания с целью оказания помощи гражданам Азербайджана, которые не могут выехать в свою страну.

В ходе состоявшегося 18 мая совещания Путина с руководством и представителями общественности Дагестана поднимался и вопрос о возвращении на родину граждан Азербайджана. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала скопление азербайджанцев дополнительным риском в условиях пандемии.

«Особенность эпидситуации в республике - это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы. Это очень важно, эти люди цкапливаются, это люди, которые должны бы вернуться на родину, но пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска», - сказала она.

Согласно официальным данным, в Дагестане выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю республика занимает пятое место среди регионов России, уступая только Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. Из заболевших 29 человек умерли.

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