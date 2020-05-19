МВФ разрешил немедленно выделить Армении $280 млн

PanARMENIAN.Net - Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение, которое позволяет немедленно выделить Армении $280 млн. Об этом говорится в заявлении Фонда.

Совет МВФ завершил второй этап оценки программы реформ Армении, проводимой при содействии кредитного соглашения МВФ Stand-By. В рамках трехлетнего соглашения было утверждено предоставление Армении 180 млн SDR (около $248 млн), что эквивалентно 139.75% от квоты Армении в МВФ.

Как отмечается в решении МВФ, финансирование поможет властям Армении сдерживать краткосрочные риски и предоставит ресурсы для решения неотложных социальных и экономических последствий пандемии Covid-19.

По состоянию на 19 мая в стране выявлен 5041 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 2788. Выздоровели 2164 человека, скончались - 64, еще 25 больных коронавирусом скончались по иным приюинам.