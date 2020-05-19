Минздрав РА: Бессимптомных пациентов с коронавирусом будут отправлять домой
19 мая 2020 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что через несколько дней сотни граждан с положительным тестом на наличие коронавируса, но без симптомов или со слабым проявлением симптомов, вернутся домой из мест изоляции, а граждане с новыми диагнозами не будут изолироваться в гостиницах или больницах.
Министр обратился к сотрудникам системы первичного сохранения здоровья, отметив, что надзор за этими гражданами в домашних условиях ложится на их плечи.
«Это изменение обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, число граждан с положительным результатом теста изо дня в день растет, во-вторых, изменена стратегия в отношении к бессимптомным случаям с точки зрения оптимального использования коек и других ресурсов.
Для плавного осуществления этого изменения стратегии Национальный институт здравоохранения Минздрава РА проведет масштабные дистанционные тренинги по вопросам наблюдения за Covid-19 положительными пациентами в домашних условиях. Прошу и призываю активно участвовать в этом», - заявил министр.
По состоянию на 19 мая в стране выявлен 5041 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 2788. Выздоровели 2164 человека, скончались - 64, еще 25 больных коронавирусом скончались по иным причинам.
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