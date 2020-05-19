Афеян: Moderna сможет производить 1 млрд доз вакцины в год
19 мая 2020 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Moderna Inc, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, сможет производить 1 млрд доз вакцина против Covid-19 в год. Об этом заявил сам Афеян.
По его словам, такие объемы возможны, если экспериментальная вакцина окажется успешной, пишет Fortune.
18 мая Moderna заявила, что ее вакцина против Covid-19 выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний. Предварительные результаты исследования, проведенного Национальными институтами здоровья, показали, что уровни содержания антител были при этом сходны с теми, что присутствовали в образцах крови людей, выздоровевших от Covid-19. Таким образом, можно считать, что первые испытания оказались успешными.
Первые испытания были проведены 45 пациентах, у которых была легкая стадия инфицирования коронавирусом. Для окончательного успеха нужно провести испытания и на более поздних стадиях.
По словам Афеяна, при успешном исходе всех испытаний Moderna надеется подать заявку на вакцину в конце этого или 2021 года. Он отмечает, что, хотя существуют проблемы, такие как обеспечение сырьем и масштабирование производства, компания работает над ними.
При этом Афеян отмечает, что одобрение вакцины, как и все одобрения лекарств, является «маловероятным событием»․ Он говорит, что создание вакцины было единственным курсом для компании, учитывая потенциальное воздействие на здоровье населения.
Вакцина компании Афеяна, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.
Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».
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Решение вступит в силу 15 апреля
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Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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