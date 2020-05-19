Премьер Армении: Могут быть сотни смертей, если не сломаем темп распространения коронавируса

PanARMENIAN.Net -

Если темпы распространения коронавируса в Армении сохранятся, к 29 мая в стране будет 10 тыс случаев, а 12 июня – 20 тысяч, и ежедневно будут умирать десятки, а возможно и сотни людей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.

Он подчеркнул, что государство не сможет помочь людям при таком сценарии. «Отделения реанимации будут просто переполнены больными», - добавил он.

Премьер-министр отметил, что недопущение подробного сценария – дело каждого отдельного гражданина, и призвал соблюдать меры социального дистанцирования и прочие требования комендатуры.

По состоянию на 19 мая в стране выявлен 5041 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 2788. Выздоровели 2164 человека, скончались - 64, еще 25 больных коронавирусом скончались по иным причинам.

Планируется больше не изолировать асимптомных больных, полагаясь на самоизоляцию.