Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями ОБСЕ перспективы встреч на уровне министров
20 мая 2020 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 19 мая провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили перспективы осуществления визитов сопредседателей в регион и проведения встреч на уровне министров после снятия ограничений, введенных в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Мнацаканян и сопредседатели МГ ОБСЕ обменялись мнениями о развитии событий в регионе после недавней видеоконференции. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность поддержания постоянных контактов с сопредседателями в условиях пандемии.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в ходе которой обсуждались текущая ситуация в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые должны быть предприняты в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса. Стороны договорились уточнить время и место проведения следующей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Отмечается, что такая встреча пройдет при посредничестве сопредседателей после ослабления пандемии.
Самое значимое
Данное решение фракции связано с дракой в парламенте 8 мая
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Минобороны Арцаха испытали армянский ударный БПЛА Беспилотник действует независимо от различных технических средств определения местности
В Бразилии за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19: Резко возросло число смертей По данным минздрава, было обнаружено 17,408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа
В Армении выявлено 230 новых случаев Covid-19, за сутки вылечились 255 человек Общее число случаев заболевания в стране достигло 5271
В Арцахе число случаев коронавируса достигло 29 Новый носитель - из числа ранее изолированных