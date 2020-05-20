Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями ОБСЕ перспективы встреч на уровне министров

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 19 мая провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили перспективы осуществления визитов сопредседателей в регион и проведения встреч на уровне министров после снятия ограничений, введенных в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Мнацаканян и сопредседатели МГ ОБСЕ обменялись мнениями о развитии событий в регионе после недавней видеоконференции. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность поддержания постоянных контактов с сопредседателями в условиях пандемии.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в ходе которой обсуждались текущая ситуация в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые должны быть предприняты в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса. Стороны договорились уточнить время и место проведения следующей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Отмечается, что такая встреча пройдет при посредничестве сопредседателей после ослабления пандемии.