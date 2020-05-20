В Армении стартовали широкомасштабные военные учения с применением РСЗО «Смерч»

PanARMENIAN.Net - 19 мая в военном училище имени Баграмяна при министерстве обороны Армении начались масштабные тактические учения на тему «Подготовка и ведение боевых действий артиллерийской бригады Вооруженных сил в рамках оборонительной операции». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

В учениях задействованы оперативные тактические ракетные пусковые установки и ракетные системы залпового огня «Смерч».

Целью учений является проверка способностей командиров, штабов и общего персонала при выводе подразделения на высокий уровень боевой готовности, совершенствование практических навыков военнослужащих и полевая подготовка.

На первом этапе учений оружие и военная техника были доставлены в районы концентрации. Завершающий этап трехдневных учений будет сопровождаться боевым огнем.

РЗСО «Смерч» были впервые продемонстрированы 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении.