В Армении стартовали широкомасштабные военные учения с применением РСЗО «Смерч»
20 мая 2020 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 мая в военном училище имени Баграмяна при министерстве обороны Армении начались масштабные тактические учения на тему «Подготовка и ведение боевых действий артиллерийской бригады Вооруженных сил в рамках оборонительной операции». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
В учениях задействованы оперативные тактические ракетные пусковые установки и ракетные системы залпового огня «Смерч».
Целью учений является проверка способностей командиров, штабов и общего персонала при выводе подразделения на высокий уровень боевой готовности, совершенствование практических навыков военнослужащих и полевая подготовка.
На первом этапе учений оружие и военная техника были доставлены в районы концентрации. Завершающий этап трехдневных учений будет сопровождаться боевым огнем.
РЗСО «Смерч» были впервые продемонстрированы 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении.
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