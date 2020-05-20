В Арцахе число случаев коронавируса достигло 29

В Арцахе число случаев коронавируса достигло 29
20 мая 2020 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) общее число инфицированных коронавирусом достигло 29. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что из 27 тестов на наличие коронавируса, отправленных в Армению, 26 дали отрицательный результат, а один – положительный. Носитель коронавируса был из той же семьи, он заранее был изолирован.

Сообщается, что 2 из 26 пациентов с отрицательным результатом теста на коронавирус ранее были подтвержденными носителями. Они пройдут повторное тестирование и в случае отрицательного результата будут считаться выздоровевшими и будут выписаны из медучреждения.

В Арцахе 8 пациентов уже вылечились. Состояние здоровья остальных пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. В целом проведен 581 тест, изолированы – 69 человек.

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