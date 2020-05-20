В Армении выявлено 230 новых случаев Covid-19, за сутки вылечились 255 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 20 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 5271, из которых активных кейсов - 2758. Еще 255 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 2419.

От последствий вируса за сутки умерли 3 пациента, еще 2 человека - по другим причинам. Всего летальных исходов 67 - от коронавируса, еще 27 - от других заболеваний.

За все время проведено более 44 тысяч тестов.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 13 июня. Однако с 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, ношение масок в котором обязательно, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.