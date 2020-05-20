Пашинян - Нетаньяху: Заинтересованы в продолжении политического диалога и сотрудничестве

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении заинтересовано в продолжении политического диалога и активном сотрудничестве с новым правительством Израиля. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Биньямину Нетаньяху по случаю вступления в должность премьера Израиля на новый срок и формирования нового правительства.

«Уверен, что возглавляемое вами коалиционное правительство продолжит восходящий путь развития Израиля, добиваясь новых успехов и достижений. Правительство Республики Армения заинтересовано в продолжении политического диалога и активном сотрудничестве с новым правительством Израиля в различных сферах двусторонних отношений, а также в углублении и укреплении сотрудничества в многосторонних форматах», - отметил Пашинян.

Он выразил надежду, что совместными усилиями страны смогут пополнить и обогатить повестку дня армяно-израильского взаимодействия и развить взаимовыгодные партнерские отношения на благо своих народов.

«Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Израиля - длительного мира и процветания», - говорится в послании премьера РА.

Ранее Кнессет Израиля утвердил состав нового коалиционного правительства. Биньямин Нетаньяху останется премьер-министром на 18 месяцев. На вторую половину срока премьером Израиля станет его политический противник Бени Ганц, который до этого времени будет заместителем главы правительства. После этого Нетаньяху станет заместителем премьер-министра. Кнессет назначил датой обмена должностями 17 ноября 2021 года.

Для формирования нового правительства потребовался почти год и трое выборов, первые из которых прошли в апреле 2019 года.

В сентебре 2019 года стало известно, что Армения в конце 2019 - начале 2020 года откроет посольство в Израиле. Однако посольство пока не открылось.