В Бразилии за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19: Резко возросло число смертей
20 мая 2020 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии за сутки возросло на рекордные 1179 человек, всего в стране умерли 17 971. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, было обнаружено 17,408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, всего в Бразилии заразились 271,628 человек.
Предыдущий рекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован 12 мая, тогда за сутки скончались 881 человек.
Таким образом, Бразилия заняла третье место в мире по количеству зараженных Covid-19, обогнав Италию, Испанию и Великобританию.
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире число случаев заражения достигло 4.9 млн, около 324 тысяч человек скончались, более 1.7 млн выздоровели.
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