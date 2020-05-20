В Бразилии за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19: Резко возросло число смертей

В Бразилии за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19: Резко возросло число смертей
20 мая 2020 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии за сутки возросло на рекордные 1179 человек, всего в стране умерли 17 971. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, было обнаружено 17,408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, всего в Бразилии заразились 271,628 человек.

Предыдущий рекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован 12 мая, тогда за сутки скончались 881 человек.

Таким образом, Бразилия заняла третье место в мире по количеству зараженных Covid-19, обогнав Италию, Испанию и Великобританию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире число случаев заражения достигло 4.9 млн, около 324 тысяч человек скончались, более 1.7 млн выздоровели.

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