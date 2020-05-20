В Армении количество активных больных коронавирусом снизилось впервые более чем за месяц

PanARMENIAN.Net - В Армении по данным на утро 20 мая было зафиксировано 230 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 255 человек вылечились, трое умерли от вируса, еще двое зараженных - от иных причин. Таким образом, количество активных больных снизилось на 30 человек до 2758 пациентов. Это первый случай снижения показателя более чем за месяц.

В последний раз снижение количества активных больных фиксировалось 17 апреля. Тогда, по сравнению с 16-м апреля показатель снизился на 75 человек до 705-и. С тех пор показатель увеличился почти в 4 раза, а количество общих случаев заражения - в 4.2 раза (с 1248 до 5271 случая).

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что в ситуация с распространением вируса в Армении может резко ухудшиться. 19 мая в своем эфире в Facebook Пашинян заявил, что при сохранении нынешних темпов к 12 июня в стране будет около 20 тысяч больных, и в отделениях реанимации не хватит места для всех. В этом случае, отметил премьер, в стране ежедневно будут десятки, если не сотни умерших.