Минобороны Арцаха испытали армянский ударный БПЛА

PanARMENIAN.Net - 19 мая на полигоне «Тигранакерт» Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской-Республики) успешно преодолел завершающий этап испытаний ударный БПЛА, спроектированный и модернизированный соответствующими специалистами Арцаха и Армии обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Беспилотник действует независимо от различных технических средств определения местности, обладает широкими возможностями для маневрирования и огневого поражения, по техническим характеристикам не уступает подобным устройствам ведущих стран и легко управляем.

В ближайшие месяцы ударные беспилотные летательные аппараты войдут в этап серийного производства и займут свое полноценное место в оборонной системе Республики Арцах.

За испытаниями следили министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян и другие высокопоставленные военные.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео о действиях беспилотника армянского производства.

В арсенале армянских ВС задействованы БПЛА местного производства «Крунк» и «Базе».