Минобороны Арцаха испытали армянский ударный БПЛА

Минобороны Арцаха испытали армянский ударный БПЛА
20 мая 2020 - 13:18 AMT

PanARMENIAN.Net - 19 мая на полигоне «Тигранакерт» Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской-Республики) успешно преодолел завершающий этап испытаний ударный БПЛА, спроектированный и модернизированный соответствующими специалистами Арцаха и Армии обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Беспилотник действует независимо от различных технических средств определения местности, обладает широкими возможностями для маневрирования и огневого поражения, по техническим характеристикам не уступает подобным устройствам ведущих стран и легко управляем.

В ближайшие месяцы ударные беспилотные летательные аппараты войдут в этап серийного производства и займут свое полноценное место в оборонной системе Республики Арцах.

За испытаниями следили министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян и другие высокопоставленные военные.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео о действиях беспилотника армянского производства.

В арсенале армянских ВС задействованы БПЛА местного производства «Крунк» и «Базе».

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны
США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
Музей двух героев ВОВ в Азербайджане превратили в чайхану
«Свадьба в горах»: С освобождения Шуши прошло 28 лет
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Бразилии за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19: Резко возросло число смертей По данным минздрава, было обнаружено 17,408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа
В Армении выявлено 230 новых случаев Covid-19, за сутки вылечились 255 человек Общее число случаев заболевания в стране достигло 5271
В Армении стартовали широкомасштабные военные учения с применением РСЗО «Смерч» Завершающий этап трехдневных учений будет сопровождаться боевым огнем
Глава МИД Армении обсудил с сопредседателями ОБСЕ перспективы встреч на уровне министров Мнацаканян и сопредседатели МГ ОБСЕ обменялись мнениями о развитии событий в регионе