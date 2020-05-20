Минобороны Арцаха испытали армянский ударный БПЛА
20 мая 2020 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 мая на полигоне «Тигранакерт» Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской-Республики) успешно преодолел завершающий этап испытаний ударный БПЛА, спроектированный и модернизированный соответствующими специалистами Арцаха и Армии обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Беспилотник действует независимо от различных технических средств определения местности, обладает широкими возможностями для маневрирования и огневого поражения, по техническим характеристикам не уступает подобным устройствам ведущих стран и легко управляем.
В ближайшие месяцы ударные беспилотные летательные аппараты войдут в этап серийного производства и займут свое полноценное место в оборонной системе Республики Арцах.
За испытаниями следили министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян и другие высокопоставленные военные.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео о действиях беспилотника армянского производства.
В арсенале армянских ВС задействованы БПЛА местного производства «Крунк» и «Базе».
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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