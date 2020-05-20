Грузия ведет переговоры со странами Балтии о восстановлении авиасообщения
20 мая 2020 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия ведет переговоры со странами Балтии о восстановлении авиасообщения, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Sputnik-Georgia.
Турнава отметила, что свободное передвижение между тремя балтийскими государствами практически восстановлено. «Мы работаем со всеми тремя странами Балтии, чтобы восстановить прямое воздушное сообщение», - подчеркнула она.
Помимо стран Балтии, Грузия ведет переговоры о восстановлении авиасообщения с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами.
Грузия с 21 марта из-за пандемии коронавируса полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Однако власти страны благодаря успешной борьбе с Covid -19 приняли решение уже c 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а c 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.
В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21.00 до 06.00 действует комендантский час.
Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев. В стране к 20 мая 2020 года всего выявлено 713 случаев заражения коронавирусом. 475 человек выздоровели, 12 умерли, на данный момент болеет 226 человек.
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