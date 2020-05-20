PanARMENIAN.Net - Грузия ведет переговоры со странами Балтии о восстановлении авиасообщения, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Sputnik-Georgia.

Турнава отметила, что свободное передвижение между тремя балтийскими государствами практически восстановлено. «Мы работаем со всеми тремя странами Балтии, чтобы восстановить прямое воздушное сообщение», - подчеркнула она.

Помимо стран Балтии, Грузия ведет переговоры о восстановлении авиасообщения с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами.

Грузия с 21 марта из-за пандемии коронавируса полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Однако власти страны благодаря успешной борьбе с Covid -19 приняли решение уже c 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а c 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21.00 до 06.00 действует комендантский час.

Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев. В стране к 20 мая 2020 года всего выявлено 713 случаев заражения коронавирусом. 475 человек выздоровели, 12 умерли, на данный момент болеет 226 человек.