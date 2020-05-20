Грузия ведет переговоры со странами Балтии о восстановлении авиасообщения

Грузия ведет переговоры со странами Балтии о восстановлении авиасообщения
20 мая 2020 - 15:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузия ведет переговоры со странами Балтии о восстановлении авиасообщения, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Sputnik-Georgia.

Турнава отметила, что свободное передвижение между тремя балтийскими государствами практически восстановлено. «Мы работаем со всеми тремя странами Балтии, чтобы восстановить прямое воздушное сообщение», - подчеркнула она.

Помимо стран Балтии, Грузия ведет переговоры о восстановлении авиасообщения с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами.

Грузия с 21 марта из-за пандемии коронавируса полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Однако власти страны благодаря успешной борьбе с Covid -19 приняли решение уже c 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а c 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая объявлен режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21.00 до 06.00 действует комендантский час.

Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев. В стране к 20 мая 2020 года всего выявлено 713 случаев заражения коронавирусом. 475 человек выздоровели, 12 умерли, на данный момент болеет 226 человек.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Минобороны РА: Азербайджан заранее не оповестил о проведении военных учений Балаян отметил, что данные военные учения проводятся под непосредственным контролем ВС Армении и Армии обороны Арцаха
Минобороны Арцаха испытали армянский ударный БПЛА Беспилотник действует независимо от различных технических средств определения местности
В Армении количество активных больных коронавирусом снизилось впервые более чем за месяц В последний раз снижение количества активных больных фиксировалось 17 апреля
В Бразилии за сутки выявлено рекордное число случаев Covid-19: Резко возросло число смертей По данным минздрава, было обнаружено 17,408 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа