В Грузии за сутки выявлено 11 случаев коронавируса
20 мая 2020 - 15:30 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.
4 новых случая выявлены в находящемся в изоляции селе Мушевани Болнисского муниципалитета. Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 713.
Число выздоровевших пациентов выросло на 19 и достигло 475. Активных пациентов - 226, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением – 351.
В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.
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