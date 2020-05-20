В Грузии за сутки выявлено 11 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

4 новых случая выявлены в находящемся в изоляции селе Мушевани Болнисского муниципалитета. Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 713.

Число выздоровевших пациентов выросло на 19 и достигло 475. Активных пациентов - 226, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3519 человек, под наблюдением – 351.

В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.