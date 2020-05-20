В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
20 мая 2020 - 16:39 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявили коронавирусную инфекцию у 8764 человек. Это минимальное число выявленных за сутки зараженных коронавирусом с 1 мая, тогда власти сообщили о 7933 новых случаях заражения. Общее число заболевших тем временем выросло до 308,705 жителей России.

Умерло за последние сутки рекордное число пациентов с коронавирусом – 135 человек. Предыдущий рекорд был 16 мая – 119 умерших. Общее число жертв коронавируса приблизилось к 3000 человек – 2972 пациента, пишут «Ведомости».

По данным оперштаба, за последние сутки в России выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом – 9262 человека. Впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Всего вылечились уже 85,392 жителя России.

Говорить о победе над коронавирусом пока было бы безответственным, заявил 19 мая мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы находимся в серьезной зоне риска», – напомнил он. По словам мэра, ослабление действующего режима ограничений будет возможно при снижении числа смертей от коронавируса, при значительном сокращении числа тяжелобольных в больницах и суточном приросте зараженных коронавирусом не в тысячах людей, а в десятках или сотнях.

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