В Нидерландах коронавирус выявлен у норок: Не исключена передача заражения человеку
20 мая 2020 - 18:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Голландские специалисты не исключают, что коронавирусная инфекция может передаваться человеку от норок. Об этом сообщила 20 мая вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.
Ранее на нескольких фермах в Нидерландах у норок был выявлен коронавирус, после чего министерство инициировало исследование с привлечением специалистов.
По словам министра, возможно, один из работников фермы заразился коронавирусом от норок. При подтверждении это будет первый в Нидерландах случай передачи инфекции человеку от животного, пишет ТАСС.
«Эти новые результаты исследования оказывают серьезное влияние на владельцев ферм, их семей и работников, а также на местные сообщества, - подчеркнула вице-премьер. - Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и принимаем все необходимые меры». В частности, на фермах запрещены посетители, а всем работникам рекомендуется использовать средства защиты.
Схаутен добавила, что исследования проводятся на других фермах, например, там, где осуществляется разведение свиней. У этих животных коронавирус выявлен не был.
Ранее в Нидерландах коронавирус был обнаружен у трех кошек и собаки, однако во всех случаях речь, скорее всего, шла о передачи вируса от человека животному.
По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у почти 38 тысяч человек, умерли свыше 4400.
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