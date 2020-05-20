В Нидерландах коронавирус выявлен у норок: Не исключена передача заражения человеку

PanARMENIAN.Net - Голландские специалисты не исключают, что коронавирусная инфекция может передаваться человеку от норок. Об этом сообщила 20 мая вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

Ранее на нескольких фермах в Нидерландах у норок был выявлен коронавирус, после чего министерство инициировало исследование с привлечением специалистов.

По словам министра, возможно, один из работников фермы заразился коронавирусом от норок. При подтверждении это будет первый в Нидерландах случай передачи инфекции человеку от животного, пишет ТАСС.

«Эти новые результаты исследования оказывают серьезное влияние на владельцев ферм, их семей и работников, а также на местные сообщества, - подчеркнула вице-премьер. - Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и принимаем все необходимые меры». В частности, на фермах запрещены посетители, а всем работникам рекомендуется использовать средства защиты.

Схаутен добавила, что исследования проводятся на других фермах, например, там, где осуществляется разведение свиней. У этих животных коронавирус выявлен не был.

Ранее в Нидерландах коронавирус был обнаружен у трех кошек и собаки, однако во всех случаях речь, скорее всего, шла о передачи вируса от человека животному.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у почти 38 тысяч человек, умерли свыше 4400.