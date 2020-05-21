Сенат Чехии принял осуждающую Геноцид армян резолюцию

Сенат Чехии принял осуждающую Геноцид армян резолюцию
21 мая 2020 - 11:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенат парламента Чехии 20 мая на пленарном заседании одобрил резолюцию, которая в числе прочего осуждает Геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Резолюция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, а также осуждению преступлений против человечества во время двух мировых вой, в том числе Геноцида армян.

Резолюция, представленная вице-спикером Сената Миланом Штейхом, была принята единогласно.

Чехия еще в 2017 году признала Геноцид армян в Османской империи.

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