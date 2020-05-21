Сенат Чехии принял осуждающую Геноцид армян резолюцию
21 мая 2020 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенат парламента Чехии 20 мая на пленарном заседании одобрил резолюцию, которая в числе прочего осуждает Геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Резолюция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны, а также осуждению преступлений против человечества во время двух мировых вой, в том числе Геноцида армян.
Резолюция, представленная вице-спикером Сената Миланом Штейхом, была принята единогласно.
Чехия еще в 2017 году признала Геноцид армян в Османской империи.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Последние новости
В Армении число активных случаев коронавируса приближается к 3000 Общее число случаев заболевания в стране достигло 5606
Пашинян: Наши дела с коронавирусом плохи Общее число случаев заболевания в стране достигло 5606
Минобороны РА: Азербайджан заранее не оповестил о проведении военных учений Балаян отметил, что данные военные учения проводятся под непосредственным контролем ВС Армении и Армии обороны Арцаха
В Нидерландах коронавирус выявлен у норок: Не исключена передача заражения человеку Возможно, один из работников фермы заразился коронавирусом от норок