В Армении число активных случаев коронавируса приближается к 3000
21 мая 2020 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 21 мая, по состоянию на 10:30, выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 5606, из которых активных кейсов - 2928. Еще 162 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 2581.
От последствий вируса за сутки умерли 3 пациента. Всего летальных исходов 70 - от коронавируса, еще 27 - от других заболеваний.
За все время проведено около 46 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 13 июня. Однако с 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
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