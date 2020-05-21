В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 721.

Число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 485. Активных пациентов осталось 224, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3614 человек, под наблюдением – 316.

В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.