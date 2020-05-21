В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса
21 мая 2020 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 721.
Число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 485. Активных пациентов осталось 224, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 3614 человек, под наблюдением – 316.
В Грузии до 22 мая действует чрезвычайное положение, власти страны решили не продлевать его.
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