Минздрав РА: С 22 мая бессимптомных пациентов с коронавирусом будут отправлять домой

Минздрав РА: С 22 мая бессимптомных пациентов с коронавирусом будут отправлять домой
21 мая 2020 - 12:28 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении с 22 мая пациентов с коронавирусом без симптомов или со слабым проявлением симптомов из мест изоляции начнут отправлять домой, где они продолжат самоизоляцию. Об этом заявил 21 мая на пресс-конференции министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, новых выявленных зараженных без симптомов также будут отправлять домой.

Министр отметил, что у себя дома граждане не будут лишены медицинской помощи, просто изменится способ ее предоставления.

По состоянию на 21 мая в стране выявлено 5606 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2928. Выздоровел 2581 человек, скончались - 70, еще 27 больных коронавирусом скончались по иным причинам.

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