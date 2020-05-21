Минздрав РА: С 22 мая бессимптомных пациентов с коронавирусом будут отправлять домой

PanARMENIAN.Net - В Армении с 22 мая пациентов с коронавирусом без симптомов или со слабым проявлением симптомов из мест изоляции начнут отправлять домой, где они продолжат самоизоляцию. Об этом заявил 21 мая на пресс-конференции министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, новых выявленных зараженных без симптомов также будут отправлять домой.

Министр отметил, что у себя дома граждане не будут лишены медицинской помощи, просто изменится способ ее предоставления.

По состоянию на 21 мая в стране выявлено 5606 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2928. Выздоровел 2581 человек, скончались - 70, еще 27 больных коронавирусом скончались по иным причинам.