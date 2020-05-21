Минздрав Армении потратил на борьбу с коронавирусом $5 млн

PanARMENIAN.Net - С момента начала борьбы с коронавирусом министерство здравоохранения Армении потратило около $5 млн (2.4 млрд драмов) из выделенных на данную цель средств. Об этом заявил 21 мая на пресс-конференции глава Минздрава республики Арсен Торосян.

По его словам, на сегодняшний день на специальный счет, открытый для борьбы с коронавирусом, было переведено 1.9 млрд драмов (около $4 млн), министерство здравоохранения получило 2.15 млрд драмов (более $4.4 млн) из государственного бюджета и вскоре получит еще 1.4 млрд драмов (около $3 млн). Однако из этой суммы потрачено пока лишь около $5 млн.

Министр заявил, что названная сумма была потрачена на строительство и ремонт медцентров, покупку медицинского оборудования, содержание больных и выплаты медперсоналу.

По словам Торосяна, по разным оценкам, Армении потребуется до $300 млн для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 21 мая в стране выявлено 5606 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2928. Выздоровел 2581 человек, скончались - 70, еще 27 больных коронавирусом скончались по иным причинам. С 22 мая бессимптомных больных начнут отправлять домой - на самоизоляцию.