Минздрав РА: Более половины реанимационных коек для больных Covid-19 уже заняты

PanARMENIAN.Net - В Армении для зараженных коронавирусом выделены 203 реанимационных койки, более половины из которых уже заняты. Об этом заявил 21 мая на пресс-конференции министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, занята 131 реанимационная койка, еще 72 - доступны. Некоторые из них предназначены для детей и беременных.

Министр добавил, что в отличие от обычных больничных коек, реанимационные занимают на более длительный период времени, в среднем на 20 дней, в случае, если у граждан наблюдается положительная динамика.

Торосян подчеркнул, что может настать день, когда таких коек не хватит всем нуждающимся в реанимации пациентам.

«Тогда нам придется сделать всю больничную систему Армении сделать системой борьбы с коронавирусом, что крайне нежелательно», - сказал министр.

По состоянию на 21 мая в стране выявлено 5606 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2928. Выздоровел 2581 человек, скончались - 70, еще 27 больных коронавирусом скончались по иным причинам.