В Грузии церкви хотят передать 20 га расположенных вокруг храмов лесопарковых территорий
21 мая 2020 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет по охране окружающей среды Грузии 20 мая в третьем чтении одобрил поправки к «Лесному кодексу». По информации СМИ, изменения предусматривают передачу Грузинской православной церкви более 20 гектаров лесопарковых территорий, расположенных вокруг монастырей и храмов.
По словам представителя министерства окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили, это никак не связано с предстоящими выборами, «единственная цель принятого решения – сохранение лесов для будущих поколений», пишет Грузия-Online.
В Грузии насчитывается 11,673 православных церкви.
«Согласно этому закону, в том случае, если Патриархии будет передано определенное количество территорий вокруг церквей и монастырей, которые в основном находятся в распоряжении лесного фонда, у нее будет больше обязательств, нежели прав. Эти обязательства включают в себя содержание, восстановление, устойчивое управление лесами, найм специалистов в области, аренду инвентаря и прочее», - отметила Тандилашвили.
На следующем этапе изменения должны быть рассмотрены на пленарном заседании. Если законопроект поддержат депутаты, лесные территории вокруг храмов и монастырей могут быть переданы в собственность Патриархии Грузии.
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