Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 5 млн

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире 21 мая превысило 5 млн человек, отметку в 4 млн мир преодолел 11 мая. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 14:00 по ереванскому времени в мире зафиксировано 5,014,943 случая заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 1.55 млн случаев. На второе место вышла Россия - более 317,000 человек (однако официальное число летальных исходов - всего 3099). Третье место, обогнав Италию, Испанию и Великобританию, заняла Бразилия - около 292,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 328 тысяч. Около 2 млн человек вылечились.

Лидером по числу летальных исходов также является США - около 94 тысяч, второе место занимает Великобритания - почти 36 тысяч, тройку лидеров завершает Италия, где умерли более 32 тысяч человек.

Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.