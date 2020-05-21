МИД Армении: Угрозы Баку никак не повлияют на демократические процессы в Арцахе
21 мая 2020 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Угрозы Азербайджана никак не могут повлиять на демократические процессы в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с намеченной на 21 мая инаугурацией новоизбранного президента Арцаха Араика Арутюняна.
«Угроза войны и воинственная риторика, будь то в виде заявлений или проводимых широкомасштабных военных учений с нарушением международных обязательств, являются традиционной, неотъемлемой частью деструктивной позиции Азербайджана. Но они никак не могут повлиять на позицию армянской стороны в карабахском вопросе и на происходящие в Арцахе демократические процессы», - заявила Нагдалян.
Она добавила, что позиция Баку наносит ущерб формированию среды, необходимой для мира и обсуждения содержательных вопросов. Армения привержена исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, заявила пресс-секретарь.
По ее словам, Армения продолжит тесное сотрудничество с демократическими властями Арцаха и будет последовательно отстаивать право народа республики на самоопределение.
Президентские выборы в Арцахе прошли в два тура - 31 марта и 14 апреля. Победу на них одержал бывший премьер-министр НКР Араик Арутюнян.
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