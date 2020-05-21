С июня открываются рейсы Барселона-Минск-Ереван

С июня открываются рейсы Барселона-Минск-Ереван
21 мая 2020 - 19:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Со 2 июня белорусская авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю по маршруту Барселона-Минск-Ереван. Об этом сообщили в посольстве Армении в Испании.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Планируется, что транзитная остановка в Минске продлится от двух до четырех часов в зависимости от даты рейса. Для получения более подробной информации посольство просит обращаться в авиакомпанию «Белавиа».

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