Forbes: Дочь Сергея Галицкого - в списке самых богатых наследников в РФ

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг наследников российских миллиардеров. Издание отобрало 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2.25 млрд.

В список вошла также дочь основателя и совладельца (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит», владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого (Арутюнян) - Полина Галицкая.

25-летняя девушка занимает в списке самых богатых наследников российских миллиардеров 13 место. Сейчас ее доля наследства составляет 3.5 млрд долларов, то есть все, чем владеет ее отец.

Дочь владельца сети «Магнит» Полина, как и сам Галицкий, окончила Кубанский государственный университет по программе «Экономика». На старших курсах Полина интересовалась жизнью отцовской компании: присутствовала на совещаниях, общалась с начальниками подразделений, вникала в подробности управления. Но Галицкий не хочет, чтобы она занималась бизнесом. «Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери», - говорил он. Бизнесмен не дал бы дочери денег на собственное дело.

Рейтинг наследников Forbes составляет пятый год подряд. Журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей, не учитывая при этом супружеские доли.