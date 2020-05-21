Forbes: Дочь Сергея Галицкого - в списке самых богатых наследников в РФ
21 мая 2020 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг наследников российских миллиардеров. Издание отобрало 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2.25 млрд.
В список вошла также дочь основателя и совладельца (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит», владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого (Арутюнян) - Полина Галицкая.
25-летняя девушка занимает в списке самых богатых наследников российских миллиардеров 13 место. Сейчас ее доля наследства составляет 3.5 млрд долларов, то есть все, чем владеет ее отец.
Дочь владельца сети «Магнит» Полина, как и сам Галицкий, окончила Кубанский государственный университет по программе «Экономика». На старших курсах Полина интересовалась жизнью отцовской компании: присутствовала на совещаниях, общалась с начальниками подразделений, вникала в подробности управления. Но Галицкий не хочет, чтобы она занималась бизнесом. «Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери», - говорил он. Бизнесмен не дал бы дочери денег на собственное дело.
Рейтинг наследников Forbes составляет пятый год подряд. Журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей, не учитывая при этом супружеские доли.
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